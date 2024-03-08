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مسؤول أممي: الوضع في غزة وصل إلى مراحل "خطيرة" جدًا

08 مارس 2024 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث أن الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، جرّاء تواصل الحرب الصهيونية لليوم الـ 154 على التوالي.

وأوضح غريفيث في تغريدة عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مراحل خطيرة "جدًا"، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة.

وقال: "خطورة الوضع يجب أن يبقينا مستيقظين ليلًا".

وعبّر المسؤول الأممي عن استيائه وقلقه من ارتفاع وفيات الأطفال جرّاء الجوع الشديد والجفاف، خاصةً في مناطق شمال قطاع غزة المُحاصر من قبل الاحتلال الصهيوني.

ولفت إلى أن الاحتلال سمح فقط بدخول نصف بعثات المساعدات إلى قطاع غزة،خلال شهر فبراير الماضي، فضلًا عن إعاقة عمليات توزيع المساعدات.

ودعا غريفيث إلى وقف إطلاق النار، والامتثال لقواعد الحرب، وقيام الأمم المتحدة بواجبها في إنقاذ الأرواح البريئة في قطاع غزة.

وفي اليوم الـ 154 من تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، ارتقى أكثر من 30800 شهيدًا وإصابة 72298 آخرين منذ السابع من أكتوبرالماضي، بالإضافة إلى ارتفاء 20 شهيدًا جرّاء الجوع الشديد والجفاف بسبب تواصل الاحتلال الصهيوني حرب "التجويع" التي يشنها على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شمال غزة يجوع

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