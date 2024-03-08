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اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية

08 مارس 2024 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، عدة مدن وقرى في الضفة الغربية، و داهمت منازل عدد من المواطنين وسط حملة اعتقالات واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح والشتائم على المواطنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، واعتقلت المحامي عيسى غيظان عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وخلال ساعات الفجر، اقتحمت القوات الصهيونية قرية عين عريك غربي المدينة، واعتقلت الشاب خالد الهندي، بعد أن داهمت منزله وعاثت فيه خرابًا.

في سلفيت، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في المدينة، وخرّبت محتوياتها وعاثت فيها خرابًا.

كما احتجزت شابًا وحققت معه ميدانيًا، في ظروف غير إنسانية، ووسط تهديد ووعيد لعائلته.

 

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي المدينة،  واعتقلت الصحفي أسد الدين بني مفلح، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل بعض المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم الشاب:  منجد سليمان حمايل.

واعتقل الجنود المواطن إبراهيم عمر شحادة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وذلك خلال اقتحامها  لبلدة عوريف جنوبي المدينة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم،  بلدة عزون شرقي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمد زكي بدران، ما أدّى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال  بلدة الخضر جنوبي المدينة، وأطلقت قنابل الصوت بين المنازل وفي الشوارع والطرقات.

في الخليل، اقتحمت القوات الصهيونية قرية يطا جنوبي المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها، وانسحبت منها دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

#انتهاكات #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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