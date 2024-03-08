في اليوم الـ 154.. مجزرة في رفح واستهداف "جديد" لمنتظري المساعدات في غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة شهرها السادس على التوالي. لم يترك الاحتلال لحظةً على مدار الـ 154 يومًا إلّا وقد شنّ فيها عشرات الآلاف من الغارات، مُرتكبًا أبشع وأفظع المجازر التي تُسجل في تاريخنا الحديث، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، وفي الطرقات، وفي المعتقلات السرية التي أقامها خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنّها بحق المواطنين في قطاع غزة.

وفي متابعة آخر تقارير وزارة الصحة، في رصد إحصائيات الضحايا جراء تواصل الحرب الصهيونية، فقد أعلنت الوزارة أمس الخميس، ارتقاء 30800 شهيدًا وإصابة 72298 آخرين منذ السابع من أكتوبرالماضي.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة:

في رفح، ارتكبت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مجزرةً جديدة جرّاء قصفها منزل لعائلة "أبو سلمية"، ما أدّى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة زلاطة شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل.

في خان يونس، شنّت الطائرات الحربية، صباح اليوم، غارات متفرقة على عدة مناطق في المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، استهدافها أطراف ووسط المدينة.

في دير البلح، ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء استهداف الاحتلال، الليلة الماضية، منزلين متجاورين لعائلتي "خطاب" و"العطار" بمنطقة الحكر إلى 9 شهداء.

في غزة وشمالها، استهدفت طائرات الاحتلال منطقة قلبيو شمالي القطاع، بالتزامن مع غارات جوية على مناطق متفرقة في جباليا البلد والمخيم.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيد وإصابة 29 آخرين، جراء استهداف الاحتلال الأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دواري النابلسي والكويت في مدينة غزة.