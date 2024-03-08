التطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة شهرها السادس على التوالي. لم يترك الاحتلال لحظةً على مدار الـ 154 يومًا إلّا وقد شنّ فيها عشرات الآلاف من الغارات، مُرتكبًا أبشع وأفظع المجازر التي تُسجل في تاريخنا الحديث، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، وفي الطرقات، وفي المعتقلات السرية التي أقامها خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنّها بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيدًا و 104 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30878 شهيدًا، و 72402 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.



وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة في اليوم الـ 154 من الحرب الصهيونية على غزة:

في رفح، ودّعت المدينة، ظهر اليوم 6 شهداء ارتقوا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو سلمية" فجر اليوم.



في خان يونس، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلة "السقا" في بلدة القرارة.

كما ارتقى شهيد وأُصيب عدد من المواطنين في قصف صهيوني استهدف سيارةً مدنية في منطقة ميراج جنوبي المدينة.

وأكدت مصادر طبية أن 18 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي منذ أمس حتى ظهر اليوم الجمعة.

في النصيرات، أُصيب مواطنان بقصف مدفعي على حي الدعوة شرقي المدينة وسط القطاع.

في غزة وشمالها، شنّ الطيران الحربي غارةً على منطقة التعليم شمال الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها بشكل مكثف على مناطق جنوب حي الزيتون شرقي المدينة.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة:

في رفح، ارتكبت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مجزرةً جديدة جرّاء قصفها منزل لعائلة "أبو سلمية"، ما أدّى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة زلاطة شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل.

في خان يونس، شنّت الطائرات الحربية، صباح اليوم، غارات متفرقة على عدة مناطق في المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، استهدافها أطراف ووسط المدينة.

في دير البلح، ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء استهداف الاحتلال، الليلة الماضية، منزلين متجاورين لعائلتي "خطاب" و"العطار" بمنطقة الحكر إلى 9 شهداء.

في غزة وشمالها، استهدفت طائرات الاحتلال منطقة قلبيو شمالي القطاع، بالتزامن مع غارات جوية على مناطق متفرقة في جباليا البلد والمخيم.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيد وإصابة 29 آخرين، جراء استهداف الاحتلال الأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دواري النابلسي والكويت في مدينة غزة.