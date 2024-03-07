أهالي الأسرى"الإسرائيليين" في غزة يغلقون شارعًا رئيسيًا بـ "تل أبيب"

غزة - فلسطين أون لاين

أغلق أهالي الأسرى والمحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، شارعًا رئيسيًا قرب وزارة الأمن في "تل أبيب " للضغط على حكومة نتنياهو والمطالبة بصفقة فورية لإطلاق سراح ذويهم.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن أهالي الأسرى أغلقوا شارعًا مؤديًا إلى منطقة كرياه وسط "تل أبيب"، حيث يوجد مقر وزارة الأمن، مع مرور 153 يومًا على أسر ذويهم في غزة.

ورفع المتظاهرون صورا للأسرى، ولافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: "حان الوقت" و "صفقة الآن".

وتمارس عائلات المحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، ضغوطًا كبيرة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

في الآونة الأخيرة، تزايدت الاحتجاجات في الشارع "الإسرائيلي" للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات جديدة، وفي وقتٍ توعد هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة نتنياهو بتصعيد الحراك، أعلن الاتحاد العام لعمال "إسرائيل" (الهستدروت) أيضًا الانضمام إلى المطالبات بإسقاط الحكومة الحالية والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وكشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسبوع الماضي، عن مقتل 7 من الأسرى "الإسرائيليين" لديها بغزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في تصريح صحافي، "سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عددًا من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عددًا من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ".

وأضاف، "بعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم، حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجرو أميرام إسرائيل كوبر".

كما وأفادت الكتائب، أن عددَ أسرى الاحتلال لديها والذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ70 أسيرًا.

وقالت "القسام" في مقطع فيديو، إنه على "الرغم من حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصر على قتلهم (...)، سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، مشيرةً أنها ستعلنُ لاحقًا عن أسماءِ القتلى الـ 4 الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم.

وفي ذاتِ الوقتِ، أكدت أن "الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ".

ونشرت "كتائب القسام" على حسابها بمنصة "إكس"، صورة لأحد "الإسرائيليين" القتلى وعلقت عليها بأن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم لوحدهم دون إنقاذهم".