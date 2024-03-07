الدويري ردًا على تصريحات هاليفي: قتل بعض قادة المقاومة بغزة ليس إنجازًا

غزة - فلسطين أون لاين

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، أنّ قادة الاحتلال لا يزالوا يتحدثون عن أهداف بعيدة كل البعد عن الواقع مثل اليوم التالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأشار الدويري، خلال تحليله لقناة الجزيرة، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قدم تحت الضغط رؤيته لليوم التالي للحرب على غزة، واصفًا إياها بأنها لا تستند لموضوعية ما يجري على الأرض.

كما وأكد على أن عدم وضوح الأهداف يقزم الإنجازات، لافتًا إلى وجود فجوة بين قادة الاحتلال السياسيين والعسكر، قبل أن يؤكد أن الحرب تبدأ بقرار سياسي وتنتهي بقرار سياسي.

وحول تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، والذي قال فيه "إن الجيش دفع أثمانًا باهظة وخسر قادة ومقاتلين رغم الإنجازات التي حققها في الحرب على قطاع غزة".

علّق الخبير العسكري الدويري بالقول: إن تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وارتكاب المجازر وتهجير السكان ليست إنجازات وإنما تدمير ممنهج لمقومات الحياة.

وأضاف، "من الطبيعي أن ينجح الاحتلال بقتل بعض قادة المقاومة العسكريين والميدانيين و"هذا ليس إنجازا" -وفق الخبير العسكري- الذي قال إن الإنجازات يجب أن تُترجم ببعد مادي حقيقي.

ونوه الخبير العسكري، إلى أن الأنفاق القتالية، على سبيل المثال، لا تزال مجهولة وهي شبكة معقدة لا يمكن اكتشافها سوى بعد الدخول إليها، ونبه إلى ضرورة التفريق بين الأنفاق المخصصة لأغراض القتال وتلك التي لأغراض المنامات والأمور اللوجستية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال يعاني أزمةً "حقيقية" في القوى البشرية العسكرية، بعد مقتل عدد كبير من الضباط والجنود وإصابة الآلاف إصابات جسدية ونفسية جرّاء تواصل الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وأكدت الإذاعة أنه منذ السابع من أكتوبر قُتل 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، وضابط أركان، و7 ضباط رفيعون انضموا للقتال بعد تسريحهم.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل الرقيب ديفيد ساسون "21 عامًا" من وحدة "عيكوتس" في إحدى معارك جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين منهم 6 بجراح خطيرة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ بداية الحرب على غزة 587 جنديًا وضابطًا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر.

المصدر / المصدر: الجزيرة