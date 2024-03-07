القسَّام توقع 20 جنديًا "إسرائيليًا" بـ "كمين مُحكم" بخان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أنّ مجاهديها أوقعوا أمس الأربعاء، قوة صهيونية في كمين محكم، في مدينة حمد غرب خانيونس، ما أسفر عن سقوط أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بيان لها اليوم الخميس، إنّ مجاهديها تمكنوا أمس من إيقاع قوة صهيونية مكونة من أكثر من 20 جنديًّا في "كمين محكم" وفجروا بها عددًا من العبوات الناسفة المضادة للأفراد في أحد الشقق في مدينة حمد، ما أدى سقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وأكدت الإذاعة أنه منذ السابع من أكتوبر قُتل 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، وضابط أركان، و7 ضباط رفيعون انضموا للقتال بعد تسريحهم.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل الرقيب ديفيد ساسون "21 عامًا" من وحدة "عيكوتس" في إحدى معارك جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين منهم 6 بجراح خطيرة.

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال، ما جرى بأنه حادث استثنائي، وحدث صعب، قبل أن تتكشف تفاصيله، ويعلن الجيش عن وقوع جنوده في كمين بمدينة حمد.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ بداية الحرب على غزة 587 جنديًا وضابطًا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر.