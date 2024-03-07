فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: ارتقاء 83 شهيدًا في 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

الشاب "آدم أبو قمر".. دفع حياته ثمناً من أجل توفير "لقمة كريمة" لعائلته

المرزوقي لـ "فلسطين أون لاين": غزة "ستالين جراد" العرب وهي التي تتحكم بالانتخابات الأمريكية للمرة الأولى

قاسم لـ "فلسطين أون لاين": الأداء السياسي التفاوضي للمقاومة إبداعي وموقع فخر وتقدير

مصادر عبرية تكشف: خسائر بشرية "كبيرة" في صفوف جيش الاحتلال

الأمم المتحدة تُحذر من خطورة انتشار الأمراض "المزمنة" في قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

لليوم الـ 153.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

ارتقاء الشهيد محمد عيد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال جنوبي نابلس

رموز ملهمة بعد عشر عجاف أصابت العقل العربي

الصحة بغزة: ارتقاء 83 شهيدًا في 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

07 مارس 2024 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 153 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و 142  إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30800 شهيدًا، و 72298 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#شهداء #وزارة الصحة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة