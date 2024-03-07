المرزوقي لـ "فلسطين أون لاين": غزة "ستالين جراد" العرب وهي التي تتحكم بالانتخابات الأمريكية للمرة الأولى

وصف الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، أحداث السابع من أكتوبر، بـالانتصار الكبير للمقاومة، فهي أعادت القضية بعدما رُكلت جانبًا من قبل المطبعين والمهرولين لتصفية القضية.

وأوضح المرزوقي في تصريح خاص لـ" فلسطين أون لاين" أن القضية الفلسطينية أصبحت اليوم في ضوء هذه الأحداث هي التي تتحكم بالانتخابات الأمريكية بشكل مفصلي للمرة الأولى، في مشهد استثنائي في الحياة السياسية الأمريكية.

وقال المرزوقي: "جو بايدن لعب في النار؛ وكونه كبير في السنّ لم يعرف أن هناك أجيال جديدة في أمريكا متعاطفة مع شعبنا، في متغير استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه السردية الإسرائيلية التي لم تعد مقبولة".

وتابع: "فخورون بالمقاومة ونشعر بالخجل؛ لأن الشعوب العربية لم تكن على مستوى الحدث، ونأمل أن تتحرك الشعوب في شهر رمضان، وأن يشكل الشهر فرصة لحالة غضب شعبية".

وحول مطالب المقاومة، ذكر المرزوقي أن المقاومة يجب أن تبقى صامدة على مطالبها، ونتنياهو يريد أن يحصل على جنوده ثم بعد ذلك يعود للانتقام، ولا بد أن تنتهي الحرب كشرط لإنهاء المفاوضات.

وأكد المرزوقي أنّ الشعب الفلسطيني له حق إقامة دولته، وهذا يتعارض مع مطامع نتنياهو ويمينه المتطرف،

وتابع: "هم يريدون تدمير غزة وتجويعها؛ لكنّ هذا ليس ممكنًا بعد السابع من أكتوبر".

وشدد على أنّ الولايات المتحدة لم تعد لديها الحماسة السابقة في المغامرة مع نتنياهو تجاه تقدم الوقت للانتخابات.

ووجه المرزوقي رسالةً لغزة بالقول: "هي ستالين جراد العرب، وكما انتصرت ستالين على النازية ستنتصر غزة على هذه النازية والعنصرية، وشعوب العالم كلها تهتم لتحرير الشعب الفلسطيني وخلاصه من الاحتلال".

وعبّر عن فخره بأداء المقاومة، لافتًا إلى أن طوفان الأقصى عملية بطولية ستُسجل في التاريخ، وستظل محفورة في ذاكرة الأجيال.

وجدد المرزوقي رفضه اتهام حركة حماس بالإرهاب، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه في تقرير مصيره وخلاصه من الاحتلال.