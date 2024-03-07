مصادر عبرية تكشف: خسائر بشرية "كبيرة" في صفوف جيش الاحتلال

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وأكدت الإذاعة أنه منذ السابع من أكتوبر قُتل 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، وضابط أركان، و7 ضباط رفيعون انضموا للقتال بعد تسريحهم.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل الرقيب ديفيد ساسون "21 عامًا" من وحدة "عيكوتس" في إحدى معارك جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين منهم 6 بجراح خطيرة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ بداية الحرب على غزة 587 جنديًا وضابطًا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر.