فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم لـ "فلسطين أون لاين": الأداء السياسي التفاوضي للمقاومة إبداعي وموقع فخر وتقدير

مصادر عبرية تكشف: خسائر بشرية "كبيرة" في صفوف جيش الاحتلال

الأمم المتحدة تُحذر من خطورة انتشار الأمراض "المزمنة" في قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

لليوم الـ 153.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

ارتقاء الشهيد محمد عيد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال جنوبي نابلس

رموز ملهمة بعد عشر عجاف أصابت العقل العربي

مقتل جنودي "إسرائيلي" من وحدة "عوكيتس" بمعارك جنوب غزة

مواليد "في الجحيم".. النساء الحوامل في غزة يواجهن أهوالًا صعبة

فيلسوفة أميركية: حماس فعل مقاومة وأحداث 7 أكتوبر ليست "هجومًا إرهابيًا"

حصيلة قتلى "جديدة"

مصادر عبرية تكشف: خسائر بشرية "كبيرة" في صفوف جيش الاحتلال

07 مارس 2024 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
...

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وأكدت الإذاعة  أنه منذ السابع من أكتوبر قُتل 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، وضابط أركان،  و7 ضباط رفيعون انضموا للقتال بعد تسريحهم.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل الرقيب ديفيد ساسون "21 عامًا" من وحدة "عيكوتس" في إحدى معارك جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين منهم 6 بجراح خطيرة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل منذ بداية الحرب على غزة  587 جنديًا وضابطًا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر.

 

#قتلى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة