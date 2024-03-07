الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين وتهديدهم والاعتداء عليهم.

في نابلس، اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم للمدينة، أطلق خلالها الشبان وابلًا من الرصاص تجاه جنود الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًأ لعائلة "شلطف" واعتقلت الأسير المحرر براء شلطف، كما داهمت منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرقي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال التاجر أيمن المصري، عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

في طوباس، اقتحمت الآليات العسكرية، فجر اليوم، مدينة طوباس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، ومداهمة واسعة لمنازل عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنًا، بعد مداهمة منزلهم والاعتداء عليهم، وهم: مؤمن ناصر دراغمة، ومثقال أبو دواس، وفواز أبو دواس، وأحمد جهاد صوافطة، وهيثم راشد عنبوسي، ونمر عمر دراغمة، وعبد الله سعيد بشارات، وحمزة علي غريب، وهايل علي بني عودة، وقصي محمد بشارات، ومحمد عبد الرحمن بشارات، وأحمد علي اشتية، وعبد الرحيم اشتية.

واعتدى الجنود على 3 شبان في المدينة، بالضرب المبرح، ومنعوا وصول طواقم الإسعاف إلى المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت منازل عدد من الشبان المطلوبين للاحتلال. فيما تصدّى المقاومون لقوات الاحتلال، وأطلقوا النار، وفجّروا العبوات الناسفة.

وأعلنت كتائب القسام - طوباس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل مدينة طوباس واستهدفوها بالعبوات.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عبوش، وداهمت منزل الشيخ صلاح حسين، ومنزل الشيخ نضال بالحارة لجنوبية للبلدة.

في رام الله، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة لأسرى وأسيرات محررات، بعد مداهمة منازلهم والاعتداء عليهم وعلى ذويهم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسيرة المحررة بشرى جمال الطويل، واعتقلتها بعدما اعتدت عليها بالضرب المبرح والتهديد العلني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في المدينة.

واقتحمت القوات الصهيونية مخيم الجلزون شمالي المدينة، واعتقلت الشاب محمد نخلة، ولؤي الحطاب ونجله خالد الحطاب، و الشاب حمزة البياري، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال د بلدة عابود غربي المدينة، وداهمت منازل لعائة "البرغوثي" واعتقلوا كلًّامن: رائدة غانم البرغوثي، ندر رشاد البرغوثي، و الشاب طارق البرغوثي.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "زعاقيق" في بيت أمر شمالي المدينة، واعتقلت الشاب خليل إياد بسام زعاقيق بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر شطارة بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب في محتوياته.