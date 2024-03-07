لليوم الـ 153.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 153 على التوالي حربه الهمجية التي يشنها على شعبنا الفلسطيني الصامد، مرتكبًا أفظع وأبشع المجازر، عبر شن عشرات الآلاف من الغارات الجوية والقصف المدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، ناهيك عن سلاحه النازي في حرب "التجويع والتعطيش" التي يشنّها على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق في القطاع، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، أُصيب 5 مواطنين جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة شرقي المدينة.

في النصيرات، شنّت الطائرات الحربية غارة على محيط مسجد القسام وسط المخيم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا محيط برج النوري في أرض المفتي شمالي مقبرة القسام، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في دير البلح، قصفت المدفعية الصهيونية أطراف المدينة، بشكل مكثف ومتواصل.

وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم، ارتقاء 17 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية جرّاء قصف الاحتلال على مخيمي النصيرات ودير البلح.

في البريج، استهدفت طائرات الاحتلال، في ساعات الفجر، عدة مناطق قر ب المخيم وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، ارتقى 5 شهداء وأُصيب أكثر من 17 آخرين جرّاء ارتكاب الاحتلال مجزرةً جديدة بحق الأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب مفترق النابلسي غربي مدينة غزة.

وبناءً على آخر إحصائيات وزارة الصحة، ، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 30717 شهيدًا و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء حرب "التجويع" في قطاع غزة إلى 20 شهيدًا، عقب استشهاد طفل ومسن في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.