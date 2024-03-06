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مقتل جنودي "إسرائيلي" من وحدة "عوكيتس" بمعارك جنوب غزة

06 مارس 2024 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 13 آخرين، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش، مقتل الرقيب ديفيد ساسون (21 عامًا)، من وحدة "عيكوتس"، وهي الوحدة المختصة بالكلاب العسكرية، وذلك في معركة وقعت جنوب قطاع غزة، مضيفًا: أن 12 جنديًا وضابطًا أصيبوا بجراح في المعركة ذاتها، خمسة منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

من جانبه، ذكر مستشفى "سوروكا" في بئر السبع أنه استقبل خلال اليوم الاربعاء 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة، فيما أفاد مستشفى "بيلينسون" أنه يعالج حاليًا 24 جنديًا مصابين جراح 4 منهم خطيرة.

فيما وأوضح الإعلام العبري، أن الجندي قُتل وأصيب 5 بجراح خطيرة و7 بجراح مختلفة، بانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

#غزة

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