فيلسوفة أميركية: حماس فعل مقاومة وأحداث 7 أكتوبر ليست "هجومًا إرهابيًا"

غزة - فلسطين أون لاين

وصفت الفيلسوفة الأميركية اليهودية جوديث بتلر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها "فعل مقاومة مسلحة" ضد القهر الذي يعيشه الفلسطينيون لعقود، مؤكدةً أن أحداث الـ7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 " ليس هجومًا إرهابيًا أو معاديًا للسامية".

وقالت بتلر، خلال ندوة حوارية، "يمكن أن يكون لدينا وجهات نظر مختلفة حول حركة حماس كحزب سياسي، أو حول المقاومة المسلحة، ولكني أعتقد أن الأكثر صدقًا والأدق تاريخيا أن أحداث 7 أكتوبر (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى) هي فعل مقاومة مسلحة، وليست هجومًا إرهابيًا أو معاديا للسامية".

وأضافت، "سأكون غبية إذا قررت أن العنف الوحيد في المشهد هو العنف الممارس ضد الإسرائيليين.. فالعنف ضد الفلسطينيين كان مستمرا لعقود، لقد كان ما حصل انتفاضة نابعة من حالة القهر، وضد حالة العنف تجاههم.

وتابعت "دعونا نكون واضحين، يمكن أن تكون مع أو ضد المقاومة المسلحة.. مع أو ضد حماس.. لكن دعونا على الأقل ندعوها مقاومة مسلحة، وبعدها نخوض نقاشا هل تقوم بأشياء صحيحة أو تقوم بها بالطريقة الصحيحة أم يجب تغيير الإستراتيجيات؟".

وتعد الفيلسوفة جوديث بتلر من أبرز زعماء النظرية النقدية المعاصرة. وهي يهودية أميركية ذات أصول روسية مجرية، من مواليد 24 فبراير/شباط 1956 بكليفلاند بولاية أوهايو.

"ما حصل في 7 أكتوبر ليس عملا إرهابيا وليس عملا ضد السامية".. الفيلسوفة اليهودية الأميركية جوديث بتلر تصف حركة حمـ.ـاس بأنها فعل مقاومة مسلحة ضد القهر الذي يعيشه الفلسطينيون لعقود pic.twitter.com/RD0OZgIbrS — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) March 6, 2024

المصدر : الجزيرة