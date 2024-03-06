فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول أممي: أطفال غزة الناجين من القصف قد لا ينجون من المجاعة

فقدان 3 بحارة من طاقم سفينة تعرضت للهجوم قبالة اليمن

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

"حماس" تدعو إلى ترجمة قرارات "التعاون الإسلامي" إلى خطوات فعليّة لوقف العدوان على غزة

الأورومتوسطي: "الجنائية الدولية" تعاملت مع الحالة في فلسطين بتباطؤ ومماطلة متكررة

7450 معتقلًا فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ "طوفان الأقصى"

"ميدل ايست آي" يرصد.. كيف ينظر الغزْيون إلى إسقاط المساعدات جوًا؟

الضفة الغربية.. الاحتلال يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة

الأمم المتحدة تُحذّر من تفاقم أزمة "نقص المياه" في غزة

التمديد لمسار بلفور والنكبة

تفاصيل فقدان 3 بحارة من طاقم سفينة تعرضت للهجوم قبالة اليمن

06 مارس 2024 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
...
استهداف سفينة.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بتقارير عن سقوط قتلى وجرحى من طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة ساحل عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن السفينة مملوكة لشركة في ليبيريا.

كما وأفادت وكالتا "أمبري" و"يو كاي أم تي أو" البريطانيان للأمن البحري، بإصابة سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أميركية، على بُعد 57 ميلًا بحريًا إلى جنوب غرب عدن في اليمن.

وقالت "أمبري" في بداية الأمر إن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأميركيين والتي ترفع علم بربادوس"، محذّرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.

وقُبيل ذلك، أشارت "أمبري" إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما "تلقت نداءًا من قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم البحرية اليمنية"، وهو المسمى الذي يستخدمه الحوثيون في اليمن.

وفي وقت لاحق، أشارت "أمبري" إلى أن "التقارير أكدت إصابة السفينة وتعرضها لأضرار"، مضيفة أن عمليات الإنقاذ "تجري حاليًا مع وجود أفراد من الطاقم في قوارب نجاة".

وأبلغت وكالة "يو كاي أم تي أو" التابعة للبحرية البريطانية عن "هجوم" إلى جنوب غرب عدن. وأشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة "أُصيبت وتعرضت لأضرار".

وفي هذا الإطار، قال مصدر ملاحي لوكالة "رويترز" إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع "ترو كونفيدانس" فقدوا، وإن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار.

ويأتي الهجوم في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تنفذها "القوات المسلحة اليمنية" منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، على السفن المرتبطة بـ "إسرائيل" أو المتّجهة إلى موانئها، ردًا على العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

#عدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة