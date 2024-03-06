غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث العسكري القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة “أمريكية” في خليج عدن بعدد من الصواريخ، ما أدى لاشتعال الحريق فيها.

وأضاف في بيان متلفز مساء اليوم الأربعاء “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة (ترو كونفيدنس) الأمريكية في خليج عدن”.

وتابع “جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. وعليه نجدد تنبيهنا بأن عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بتقارير عن سقوط قتلى وجرحى من طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة ساحل عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن السفينة مملوكة لشركة في ليبيريا.

كما وأفادت وكالتا "أمبري" و"يو كاي أم تي أو" البريطانيان للأمن البحري، بإصابة سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أميركية، على بُعد 57 ميلًا بحريًا إلى جنوب غرب عدن في اليمن.

وقالت "أمبري" في بداية الأمر إن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأميركيين والتي ترفع علم بربادوس"، محذّرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.

وقُبيل ذلك، أشارت "أمبري" إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما "تلقت نداءًا من قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم البحرية اليمنية"، وهو المسمى الذي يستخدمه الحوثيون في اليمن.

وفي وقت لاحق، أشارت "أمبري" إلى أن "التقارير أكدت إصابة السفينة وتعرضها لأضرار"، مضيفة أن عمليات الإنقاذ "تجري حاليًا مع وجود أفراد من الطاقم في قوارب نجاة".

وأبلغت وكالة "يو كاي أم تي أو" التابعة للبحرية البريطانية عن "هجوم" إلى جنوب غرب عدن. وأشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة "أُصيبت وتعرضت لأضرار".

وفي هذا الإطار، قال مصدر ملاحي لوكالة "رويترز" إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع "ترو كونفيدانس" فقدوا، وإن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار.

ويأتي الهجوم في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تنفذها "القوات المسلحة اليمنية" منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، على السفن المرتبطة بـ "إسرائيل" أو المتّجهة إلى موانئها، ردًا على العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.