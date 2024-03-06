"ميدل ايست آي" يرصد.. كيف ينظر الغزْيون إلى إسقاط المساعدات جوًا؟

ترجمة _ فلسطين أونلاين

مع استمرار "إسرائيل" في تشديد الحصار على قطاع غزة، منذ بداية العدوان في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفرض حكومة الاحتلال قيود على دخول شاحنات المساعدات عبر المعابر البرية، لجأت عدد من الدول إلى إيصال المساعدات عبر إسقاطها جوا، وهو أسلوب يستخدم عندما تفشل جميع البدائل الأخرى، وعندما يكون السكان في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة بينما هم معزولون عن العالم.

وحتى الآن، قامت الأردن ومصر والإمارات وفرنسا - بالتنسيق مع إسرائيل- لإسقاط المساعدات جوا في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر، الذي مزقته الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

ونفذت الولايات المتحدة، يوم الأحد، أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تم إسقاط أكثر من 30 ألف وجبة بالمظلات بواسطة ثلاث طائرات عسكرية. وبحسب ما ورد تم تنفيذ العملية بالاشتراك مع القوات الجوية الأردنية.

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي ومن الزوارق الحربية البحرية، لكافة مناطق القطاع، مُستهدفة تدمير المنشآت المدنية والطبية على وجه الخصوص.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، إن 2.4 مليون مواطن يعانون من ظروف تصل إلى حد المجاعة، خاصة في شمال ووسط القطاع

وحتى يوم الأربعاء، توفي ما لا يقل عن 16 طفلاً بسبب الجوع أو العطش أو سوء التغذية، بحسب الحكومة. وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 700 ألف شخص يعانون حاليًا من "جوع شديد" ومعرضون لخطر الموت.

'بلا هدف'

وبحسب موقع "ميدل ايست آي" البريطاني يعتبر المواطنون الفلسطينيون الإسقاط الجوي وسيلة "غير آمنة" وغير كافية لتوصيل المساعدات، ويقولون إنه يتعين على "إسرائيل" بدلاً من ذلك إنهاء الحصار البري والسماح بالوصول الآمن لشاحنات المساعدات كما ويرى أخرون أن كميات المساعدات التي يتم إسقاطها جوا صغيرة جدًا مقارنة باحتياجات السكان الذين يعانون من الجوع في غزة.

وقال أحمد منصور (42 عامًا) وهو فلسطيني من جنوب غزة، لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني: "إنه أمر لا معنى له". "لقد انتهى الأمر بالكثير من سقوط المساعدات في البحر أو في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هناك آلاف الأشخاص يركضون نحو بعض طرود المساعدات. إنهم يلعبون معنا".

ويضيف منصور للموقع البريطاني، "لم أتمكن من الركض بسرعة كافية لالتقاط بعض طرود المساعدات. لا أستطيع السباحة أيضًا. البقاء للأصلح في هذه المرحلة."

مزحة مطلقة وتناقض "بشع"

"لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يستطيع العالم الضغط على إسرائيل للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية. لماذا لا يمكن حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية لتوزيع المساعدات بشكل عادل؟ هل الشعار الجديد: "سوف نأكل ونحصل على الدواء فقط إذا كنا محظوظين بما فيه الكفاية لكي نتمكن من ذلك؟" مضيفًا المواطن منصور.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت خلال الأسبوع الماضي آلاف الفلسطينيين يتجمعون على شاطئ غزة وينظرون إلى طرود المساعدات الإنسانية التي تصل إلى البحر. وسبح البعض أو استخدموا قوارب صغيرة لمحاولة إنقاذ المساعدات.

وتعتقد سماح الكحلوت، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عامًا وتقيم في جنوب غزة، أنها لا تملك أي فرصة لتلقي أي مساعدات إذا استمر إسقاطها جوًا. وقالت لموقع "ميدل إيست آي"، "عندما سمعت أن الأردن سيسقط بعض المساعدات، نفدت منها. لم يحصل أطفالي على وجبة مناسبة منذ فترة طويلة".

واضطرت الأم الثلاثينية، إلى الذهاب بمفردها للحصول على بعض الإسعافات، حيث أصيب زوجها، مردفةً: "لم أتمكن من الركض بالسرعة الكافية لالتقاط بعض طرود المساعدات. ولا أستطيع السباحة أيضًا. وانتهى بي الأمر بالوقوف هناك أشاهد الناس يتنافسون للعودة مع بعض الطعام إلى أسرهم. البقاء للأقوى في هذه المرحلة".

وحول إسقاط الولايات المتحدة للمساعدات جوًا، انتقد الفلسطينيون السخرية المتمثلة في دعم واشنطن للهجوم الإسرائيلي وإمدادها بالمساعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة، وبين مساعدات "شحيحة" للقطاع عبر "الجو".

وقال يوسف عابد (57 عامًا) "رؤية المساعدات التي تسقطها الولايات المتحدة جوا هي مزحة مطلقة، لقد أسقطوا المساعدات في الشمال وساعدوا في تزويد إسرائيل بالقنابل لإسقاطها علينا في الجنوب بعد أن جوعوا الشمال، هل يحاولون ذلك؟" لإطعامنا اليوم حتى يجدوا المزيد من الناس ليقتلوهم غدًا؟".

"دقيق مختلط بالدم"

ويشعر المزيد من الفلسطينيين بالفعل بعدم الأمان عند التجمع لجمع المساعدات التي يتم إسقاطها جوا، حيث يتعرضون لخطر إطلاق النار عليهم والقتل على يد الجيش الإسرائيلي.

وفي الأسبوع الماضي، استشهد أكثر من 118 فلسطينيًا وأصيب مئات آخرون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على قافلة مساعدات في شارع الرشيد بمدينة غزة. ومنذ ذلك الحين أطلق على الحادث اسم "مذبحة الطحين" حيث تجمع سكان مدينة غزة بحثًا عن الدقيق وغيره من المواد الغذائية، مع قطع المنطقة تمامًا عن المساعدات التي تقدمها القوات الإسرائيلية.

وبعد إطلاق النار، تحدث موقع "ميدل إيست آي" مع شاب أصيب بطلق ناري في ساقه أثناء الهجوم.

وقال بينما كان يحمله رجال إنقاذ متطوعون، يقول المواطن: "حصلت على كيس من الدقيق لكنه اختلط بدمي الآن، هل تحاول إسرائيل تلقيننا درسا بعدم الاقتراب حتى من المساعدات الإنسانية؟ إذا لم نموت في الغارات الجوية، فسنموت من الجوع. وإذا تجرأنا وحاولنا الحصول على الطعام، فسوف يطلقون النار علينا"، وأضاف: "لن أعود إلى عائلتي بالطعام. سأعود وأنا معاق".

وبعد أيام قليلة، ذكرت وكالات فلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية على شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة أدت إلى استشهاد تسعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر.

غير فعالة ومكلفة

على مستوى المنظمات الإغاثية والحقوقية بالقطاع، قال متخصصو الإغاثة لـ "ميدل ايست آي" إن تسليم المساعدات الإنسانية عبر الأراضي الخاضعة للإشراف يظل الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني في حاجة ماسة إلى الدواء والغذاء والماء، كما أنه من المعروف أن الإسقاط الجوي للمساعدات هو وسيلة مكلفة وغير فعالة لتوصيل المساعدات.

وقال فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة للاجئين والتشغيل (الأونروا)، إن إسقاط المساعدات جواً هو "الملاذ الأخير وطريقة مكلفة للغاية لتقديم المساعدة". وأضاف أن فتح المعابر البرية يجب أن يكون الحل.

ومن جانبه، قال أكرم السطاري، المحلل السياسي في غزة، إنه لا ينبغي تشجيع تطبيع عمليات الإنزال الجوي، مضيفًا: "إن إسرائيل تحاول أن تسوق للمجتمع الدولي أن غزة مكان فوضوي حيث يتقاتل الجياع من أجل الغذاء وبالتالي لا يستحقون حتى المساعدة". مستطردًا: "إنهم يخلقون الحاجة إلى إدارة مدنية في غزة لتعزيز القانون والنظام، كبديل لحكومة فلسطينية رسمية".

من ناحية أخرى، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، إن المساعدات التي يتم إسقاطها جوا يمكن استخدامها في حالات محدودة للتخفيف من معاناة الأهالي الذين مزقتهم الحرب في غزة.

وأضاف الشوا في حديثه لـ "ميدل ايست آي"، أنه في غياب وقف إطلاق النار، يمكن إسقاط المساعدات جوا في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية أو في مناطق لا يمكن لشاحنات المساعدات الإنسانية الوصول إليها بسبب تدمير البنية التحتية.

وتابع: "إن إسقاط المساعدات في البحر كان له ما يبرره، لأنه كان أكثر أماناً من إسقاطها بشكل عشوائي على الأراضي التي انتقل إليها الآلاف من النازحين". وأضاف أن المساعدات قد تسقط على الخيام، مما يؤدي إلى مقتل المزيد من النازحين.لكنه أصر على أنه لا ينبغي أن يكون بديلا لإنهاء الحصار.

وقال الشوا: "لا يمكن أن يكون الجسر الجوي بديلا لفتح الحدود والسماح بإيصال المساعدات برا. يجب استخدامه فقط لزيادة حجم المساعدات والوصول إلى المزيد من المناطق، لكن يجب ألا يكون هو السبيل للمضي قدما".

وأضاف: أنه يتعين على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لفتح جميع الحدود قبل أن يموت المزيد من الناس من الجوع.