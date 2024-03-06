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اعتقال المنفذ

محدث إصابة مستوطن بجراح "متوسطة" في عملية طعن شمالي القدس المحتلة

06 مارس 2024 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر عبرية، ظهر اليوم، إصابة مستوطن صهيوني "64 عامًأ" في عملية طعن في شارع "النبي يعقوب" شمالي القدس المحتلة.

ووفق الأنباء الأولية، أكد موقع "يسرائيل هوم"العبري  أن مستوطنًا أُصيب في شارع "نيفي يعقوب" قرب مستوطنة النبي يعقوب المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت هيئة البث العبرية أنها اعتقلت شخص يُشتبه أنه نفّذ عملية الطعن، في "النبي يعقوب"، وأصاب مستوطنًا بجراح متوسطة.

وقالت نجمة داود الحمراء إن مستوطنًا أُصيب بجروح "متوسطة" جرّاء عملية طعن، انسدون أن توضح تفاصيل أخرى.

وأشارت وسائل الإعلام العبري إلى أن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار في القدس، وتجري عمليات بحث وتمشيط في المكان.

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ونشرت وسائل إعلام صورةً لسكين، تدّعي أن المنفذ استخدمها في عملية طعن المستوطن.

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وزعمت شرطة الاحتلال أن المعتقل بتهمة تنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "النبي يعقوب"، يبلغ من العمر "14 عامًا".

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، ونشرت قواتها في المكان، ومنعت الدخول والخروج عبر الحاجر.

 

#عملية طعن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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