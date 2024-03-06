الأمم المتحدة تُحذّر من تفاقم أزمة "نقص المياه" في غزة

أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 80% من الأسر في قطاع غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة للشرب أو للاستخدام اليومي، جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 152 على التوالي.

وأوضح دوجاريك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جدًا مقارنة بالاحتياجات اللازمة للسكان.

وأشار إلى أن القصف المتواصل على غزة يؤثر بشكل واضح وملموس على عمليات المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة وشركائها بحاجة إلى ضمانات أمنية لإيصال المساعدات دون تعرض طواقمها لقصف أو استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني.

ودعا دوجاريك إلى ضرورة توفير نقاط دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق بما فيها شمال غزة المُحاصر.

وتطرّق متحدث الأمم المتحدة في حديثه إلى عدة مشكلات خطيرة يعاني منها جميع سكان قطاع، بخصوص المياه والصرف الصحي خاصةً بعد نزوح عشرات الآلاف من السكان من بيوتهم إلى مدارس الإيواء والخيم، ما أدّى إلى اكتظاظ شديد وانتشار سريع وخطير للأمراض، خاصةً في ظل انعدام المياه الصالحة.

ولفت إلى أن نحو 340 شخصًا يضطرون إلى استخدام مرحاض واحد، مقابل دش استحمام واحد لكل 1300 شخص، بينما تفتقر 80 % من الأسر إلى المياه النظيفة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، "إن الأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي وتناقص مستلزمات التنظيف أدّت إلى استحالة الالتزام بالتدابير الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها، وإن استهلاك المياه الملوثة يزيد خطر العدوى البكتيرية، مثل الإسهال".

وأشارت الصحة العالمية إلى أنّ معظم الحالات المبلغ عنها هي لأطفال دون الخامسة من العمر.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن قلقها الشديد من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في المستقبل ، إذا استمر الأطفال في شرب المياه غير الآمنة.