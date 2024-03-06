في اليوم الـ 152.. عشرات الشهداء في "مجازر جديدة" بمخيم جباليا وجنوبي قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 152، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة بالأحزمة النارية على محافظة وسط قطاع غزة وجنوبها، واستمرار المجازر بحق المدنيين والأسر الفلسطينية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما يتهدد شبح الموت جوعًا سكان القطاع، خاصة في محافظتي غزة والشمال.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 5 أشخاص بينهم طفلتان وسيدة بعد قصف الاحتلال مسجد الصلاح وسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار إلى قصف منزل قرب روضة بغداد شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية وقنابل دخانية جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي، بعد عصر الأربعاء، على المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات. بالإضافة لاستهداف طائرات الاحتلال لبرج سكني على مفترق السرايا في مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن عددًا من الشهداء والجرحى ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بحي الزيتون في مدينة غزة. بينما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على شارع غزه القديم في جباليا البلد شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال، بشكل عنيف، جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة، ومنطقة الستار ودوار الكويت وشارع السكة جنوب الحي. بالإضافة لقصف مدفعي شمال شرق مخيم البريج.

وأبلغ مواطنون عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف عدة منازل بشارع السكة في جباليا شمال القطاع.

وفي خانيونس، قالت مصاد صحفية، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 29 شهيدًا من مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى، نقل جثامين 16 شهيدًا من مدينة خان يونس إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدرت وزارة الصحة بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 152 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و 113 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30717 شهيدًا، و 72156 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وأشارت الصحة إلى أن الاحتلال تعمّد قتل 348 كادرًا صحيًا، واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.