فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكسفام: الوضع في غزة "خطير" وإسقاط المساعدات ليس حلًّا في حرب "التّجويع"

الاحتلال يواصل انتهاكاته.. اقتحامات واعتقالات في مدن الضّفة الغربية

تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من معرض الطيران والفضاء

دعوى ضد كندا لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى (إسرائيل)

ارتقاء الشهيد نور الدين ياسين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

في اليوم الـ 152.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

حماس: سنواصل التّفاوض للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا

غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ الـ 7 أكتوبر إلى 133

المشهد التفاوضي: المقاومة والاحتلال والإقليم والولايات المتحدة

تداعيات "المقاطعة".. ستاربكس تسرح 2000 موظف بالشرق الأوسط

ارتفاع حصيلة العدوان

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

06 مارس 2024 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 152 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و 113 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30717 شهيدًا، و 72156 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة