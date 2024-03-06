الاحتلال يواصل انتهاكاته.. اقتحامات واعتقالات في مدن الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، تخللها عمليات مداهمة لمنازل المواطنين وسط تهديدات واعتداءات وحشية.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، واعتقلت الشاب محمد أحمد الخطيب ونقلته إلى معسكر عوفر قرب البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عمر ناهض البرغوثي، لؤي البرغوثي، عقب اقتحامها بلدتي دير غسانة وكفر عين شمال غرب المدينة.

كما داهم الجنود منزلًا لعائلة "سعيد" واعتقلوا الشاب مهند سعيد، وسط تفتيش وتخريب كبير لمحتويات منزله.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمدينة، واعتلت القناصة على بعض البنايات، فيما دارت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة" تصدي مقاتليها لاقتحام قطعان المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الصهيوني المجرم لقبر يوسف بالأسلحة المناسبة.

في طولكرم، اقتحمت القوات الصهيونية بلدة بلعا، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشابين أحمد بلعاوي ومنير بلعاوي.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدة منازل في المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: المحرر قتادة رسمي دوفش، ونديم أبو خلف، وسام القواسمي، أيمن جمجموم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واستولت على عدد من مركبات المواطنين.

في قلقيلية، اقتحم الاحتلال قرية حبلة جنوب المدينة، واعتقل الشابين عدي مرداوي وعمر زهران خروب.

كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وداهموا عددًا من المنازل في البلدة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.