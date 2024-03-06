تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من معرض الطيران والفضاء

أعلنت وزارة الدفاع في تشيلي عدم السماح بمشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معرض الطيران والفضاء السنوي الذي سيقام في سانتياغو خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت" اليوم الأربعاء.

ويأتي إعلان تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية، فيما طالب متظاهرون في تشيلي الرئيس غابرييل بوريك، بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان/أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري بوريتش، انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب.

وقال سفير (إسرائيل) لدى تشيلي غيل أرتزيلي، لوكالة "فرانس برس"، إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.

وأضاف "لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة التشيلية تجاه إسرائيل".

وتوعدت (إسرائيل) بـ"القضاء" على حماس بعد الهجوم، وبدأت قصفا مدمرا على قطاع غزة أتبعته بعمليات برية تسببت باستشهاد 30631 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة.

واستدعت تشيلي التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى إسرائيل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.

وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني/يناير، إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر / وكالات