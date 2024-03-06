ارتقاء الشهيد نور الدين ياسين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استشهد مساء أمس الثلاثاء، شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها جرّاء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاهه في قرية دير أبو ضعيف شمال شرق مدينة جنين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا الطبي، استشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عامًا)، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع، برصاص الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مصادر صحفية أن الشهيد ياسين أُصيب برصاص حي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف يوم الخميس الماضي.

وذكرت مصادر طبية أن الشهيد ياسين خضع لعلاج مُكثّف قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال ساعات المساء، ليرتقي بعدها شهيدًا.

وبارتقاء الشهيد نور ياسين، يرتفع عدد شهداء محافظة جنين، شمالي الضفة المحتلة، منذ السابع من أكتوبر إلى 100 شهيد، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية والقدس المحتلة 423 شهيدًا جرّاء اعتداءات الاحتلال الصهيوني.