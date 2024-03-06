في اليوم الـ 152.. التطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على غزة

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 152 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضد العائلات الآمنة، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ناهيك عن اعتقاله التعسفي للآلاف من الرجال والنساء والأطفال، واقتيادهم إلى مصير مجهول.

في اليوم الـ 152، لا يزال الاحتلال يشن حرب "التّجويع" على أكثر من 700 ألف مواطن في محافظتي غزة وشمالها، مستخدمًا كافة الأساليب "النازية" للقتل والتدمير والتخريب.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية الصّادرة صباح اليوم الأربعاء، فقد ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و 113 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30717 شهيدًا، و 72156 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية منذ ساعات الصباح حتى ظهر اليوم، فقد واصل الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على عدة مناطق متفرقة في غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال محيط مدرسة الشوكة شرقي المدينة.

في خان يونس، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مدينة حمد وعدة مناطق شمالي المدينة.

في دير البلح، أُصيب عدد من المواطنين بعد قصف الاحتلال منزلًا في شارع المطاحن جنوبي المدينة.

وودّعت المدينة، ظهر اليوم الشهيد الصحفي محمد سلامة، بعد استهداف منزله في دير البلح، الليلة الماضية.

في النصيرات، قصفت الطائرات الحربية، ظهر اليوم، شقةً سكنية في المخيم وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منطقة المغراقة شمالي المخيم.

في غزة وشمالها، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف الدرة استشهاد الطفلة مرح اليازجي "15 عامًا" بسبب الجوع الشديد والجفاف، ليرتفع عدد ضحايا حرب التجويع إلى 18 شهيدًا.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء:

في رفح، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارةً على المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصاره لمدينة حمد، ومداهمته بعض منازل المواطنين وسط قصف مدفعي متواصل.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمالي المدينة.

وقصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق في منطقة الفخاري شرقي المدينة.

وأطلقت الآليات العسكرية النار على عدة أحياء في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

في دير البلح، قصفت الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "العطار" وسط المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

في البريج، قصفت الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "أبو عرب" وسط المخيم.

في النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في المغراقة شمالي المخيم.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، الأحياء الشمالية الغربية للمخيم.

في غزة وشمالها، شنّت طائرات الاحتلال، في ساعات الفجر، سلسلة غارات متواصلة على مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق جنوب حي الزيتون وشارع 8 شرق مدينة غزة