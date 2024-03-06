في اليوم الـ 152.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 152 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضد العائلات الآمنة، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ناهيك عن اعتقاله التعسفي للآلاف من الرجال والنساء والأطفال، واقتيادهم إلى مصير مجهول.

في اليوم الـ 152، لا يزال الاحتلال يشن حرب "التّجويع" على أكثر من 700 ألف مواطن في محافظتي غزة وشمالها، مستخدمًا كافة الأساليب "النازية" للقتل والتدمير والتخريب.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر إلى 30631 شهيدا و72043 إصابةً.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء:

في رفح، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارةً على المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصاره لمدينة حمد، ومداهمته بعض منازل المواطنين وسط قصف مدفعي متواصل.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمالي المدينة.

وقصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق في منطقة الفخاري شرقي المدينة.

وأطلقت الآليات العسكرية النار على عدة أحياء في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

في دير البلح، قصفت الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "العطار" وسط المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

في البريج، قصفت الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "أبو عرب" وسط المخيم.

في النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في المغراقة شمالي المخيم.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، الأحياء الشمالية الغربية للمخيم.

في غزة وشمالها، شنّت طائرات الاحتلال، في ساعات الفجر، سلسلة غارات متواصلة على مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق جنوب حي الزيتون وشارع 8 شرق مدينة غزة