بعد انقطاع 3 كابلات بالبحر الأحمر .. ما علاقة "الحوثيين" بعطب الـ "فيسبوك"؟

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" -اليوم الثلاثاء- بانقطاع 3 كابلات اتصالات بحرية تمر عبر مياه البحر الأحمر، وسط أنباء عن عطب ضرب حسابات منصة "فيسبوك".

ونقلا عن مسؤولين لم تسمهم- أوضحت الوكالة أن 3 كابلات دولية تمر عبر البحر الأحمر وتوفر الإنترنت والاتصالات حول العالم انقطعت -أمس- دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن ذلك.

ونقلا عن بيان لشركة "إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن" ومقرها هونغ كونغ، قالت "أسوشيتد برس" إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل "آسيا-أفريقيا-أوروبا1" وكابل "أوروبا-الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف".

وذكرت الشركة أن انقطاع الكابلات أثر على 25% من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه "هام" لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا. وقالت أيضا إنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع.

وبالتزامن مع ذلك، أصاب خلل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على مستوى العالم، نتج عنه تسجيل خروج مفاجئ للمستخدمين خصوصا في "فيسبوك"؛ اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير عديدة، أن الفرق التقنية في "فيسبوك" تعمل جاهدة على حل هذه المشكلة التقنية في أسرع وقت ممكن.

وفي أعقاب الخلل، أرفقت شركة "ميتا" رسالة لمستخدمي "فيسبوك"، جاء فيها، أن "فيسبوك سيعود للعمل في الوقت القريب".

كما جاء في الرسالة نفسها، أن "فيسبوك متوقف حاليا بسبب أعمال صيانة. لكن المفترض أن تتمكن من تسجيل الدخول خلال بضع دقائق".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر، مما أثر على نظام الكابلات في أفريقيا. وتوجهت الشكوك نحو منطقة نشاط الحوثيين كمكان محتمل للعطل.

وذكرت الشركة أن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل بشكل صحيح، مما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا.

ورغم عدم تأكيد سبب الانقطاع حتى الآن، فإن التركيز يتجه نحو التوترات المستمرة في المنطقة، ما يجعل إصلاح الكابلات تحديًا بالنسبة لعمليات الصيانة.

وقبل أيام، نفت جماعة "الحوثيين" ادعاءات وردت في الإعلام الإسرائيلي بأنهم استهدفوا كابلات بحرية، مؤكدة أنها تتجنب الإضرار بأي كابلات في البحر الأحمر.

وزعمت غلوبس الإسرائيلية أن الحوثيين أعطبوا 4 كابلات اتصالات في البحر الأحمر بين جدة وجيبوتي، وأن إصلاحها قد يستغرق ما لا يقل عن 8 أسابيع وفقا للتقديرات.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة تسببت بعطل كبير في اتصالات الإنترنت بين أوروبا وآسيا، لكن الضرر الرئيسي كان في دول الخليج والهند.

المصدر / المصدر : أسوشيتد برس