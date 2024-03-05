في اليوم الـ 151.. عشرات الشهداء في "مجازر جديدة" بحق العائلات ومنتظري المساعدات بغزة

في اليوم الـ 151، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته العنيفة بالأحزمة النارية على محافظة وسط قطاع غزة وجنوبها، واستمرار المجازر بحق المدنيين والأسر الفلسطينية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما يتهدد شبح الموت جوعًا سكان القطاع، خاصة في محافظتي غزة والشمال

وأفاد مصادر صحفية، بانتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر محلية، ارتكب جيش الاحتلال "مجزرة مروعة" راح ضحيتها 14 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا، يعود لعائلة الفقعاوي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مجددًا مجموعات من الفلسطينيين خلال الانتظار للحصول على المساعدات الغذائية والإغاثية قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أسفر عن عشرات الإصابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال المدنيين عند انتظارهم أو سعيهم للحصول على المساعدات في المنطقة ذاتها. كما نفذت قوات الاحتلال مجزرة قبل أيام قليلة بحق مدنيين تجمعوا في شارع الرشيد للحصول على المساعدات، ما خلّف أكثر من مئة شهيد.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاستهداف لمنتظري المساعدات "إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار"، حيث سبق هذا الاستهداف مجزرة نفذها الجيش الإسرائيلي قبل أيام بحق مدنيين تجمعوا في شارع الرشيد للحصول على المساعدات، ما خلف أكثر من 112 شهيدًا ومئات الجرحى.

ارتكبت قوات الاحتلال، وفقًا لتصريحات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 10 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 97 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة 123 مواطنًا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 30 ألفًا و631 شهيدًا، بالإضافة لـ 72 ألفًا و420 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يتعلق بالأحداث الميدانية:

4 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "سلمان" بمنطقة المشاعلة في دير البلح وسط قطاع غزة

شهيدان بقصف الاحتلال مجموعة مواطنين جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة

انتشل جثمان الشهيد المُسن إبراهيم سعيد أبو حامدة (84 عامًا)، عصر اليوم الثلاثاء، بعد مرور شهرين ونصف على استهداف منزل عائلته بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان بقصف إسرائيلي، قرب دوار الدحدوح جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما استهدف قصف إسرائيلي جديد جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

انتشل جثمان الشهيدة إسلام زغلول عبد الرحمن أبو عنزة من تحت أنقاض منزل عائلتها في حي السلام جنوبي مدينة رفح الذي قصف جوي قبل أيام ليرتفع عدد الشهداء إلى 21 شهيداً.

أصيب مواطن في قصف منزل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، وقالت مصادر محلية أن عددًا من الإصابات وصلت إلى مستشفى العودة بعد غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح مخيم البريج وسط القطاع، كما استهدف قصف عنيف مخيم النصيرات.

وصول عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى العودة جراء قصف استهدف منزلا لعائلة السدودي في محيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات.

وطال القصف المدفعي كذلك المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف إسرائيلي شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستهدف قصف إسرائيلي مواطنين في شارع الرشيد الساحلي وسط القطاع، موقعا عددا من الجرحى.

وتم انتشال جثمان المواطن أشرف علي القصاص (55 عاماً) قرب الهلال الأحمر بخان يونس، بعد فقدانه قبل نحو أسبوعين.

وصل 8 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم جباليا.

وشنت طائرات غارات على بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل شهيدان إلى مستشفى كمال عدوان إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغندور شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان لعائلة "الكيلاني" شمالي بيت لاهيا، ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان.