الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات لعدة مدن وقرى في الضفة الغربية، تخللها سلسلة اعتقالات تعسفية، طالت أسرى محررين وعددًا من ذويهم.

وفي رصد فلسطين أون لاين لعمليات الاقتحام التي يشنها الاحتلال بشكل يومي على الضفة الغربية، فقد واصل الاحتلال مداهمته وتفتيشه وتخريبه لمنازل المواطنين، وسط اعتداءات وتهديدات واعتقالات لعدد من المواطنين.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طولكرم، وداهمت منزل عائلة المطارد علاء شريتح، واعتقلت شقيقه محمود، واعتدت على أفراد عائلته، للضغط على المُطارد علاء لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين عقب اقتحامها ضاحية ارتاح جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب رائد المهر، وسط تهديد ووعيد لأفراد عائلته.

كما اقتحم الاحتلال بلدة كفر جمال جنوبي المدينة، واعتقل الشاب عيسى حسن توبة بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

في جنين، هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب المدينة، بعد توجيه تهمة له بتقديمه المساعدة للأسير أسامة بني فضل منفذ عملية حوارة التي وقعت في أغسطس من العام الماضي، وقتل فيها مستوطنان.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوبي المدينة، واعتقلت الأسير المحرر محمد إسحاق أبو هشهش بعد أن داهمت منزله وعاثت فيه خرابًا.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال غرب المدينة ، واعتقلت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي وإيمان نافع، وهما شقيقة وزوجة عميد الأسرى في سجون الاحتلال الأسير نائل البرغوثي.

كما اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوبي المدينة، تخللها إلقاء المقاومين عددًا من العبوات الناسفة محلية الصنع " أكواع".

وداهمت القوات الصهيوينة منازل ومحال تجارية في المخيم وصادرت أجهزة تسجيل الكاميرات.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في بلدة عارورة شمالي المدينة، واعتقلت الشاب أحمد الغزال بعد تفتيش منزله وتخريبه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي عادل من سكان بلدة عارورة بعد اقتحام حي أم الشرايط جنوبي البيرة.

وفي ساعات الفجر، اقتحم عدد من الجنود بلدة عابود غربي المدينة، واعتقلوا الفتاة منى البرغوثي من منزلها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب زيد فريد زيادة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتشتها وحطمت محتوياتها، واعتدت بالضرب المبرح على بعض المواطنين.