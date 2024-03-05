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واشنطن تعلن استهداف الحوثيين سفينة حاويات في خليج عدن

05 مارس 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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واشنطن تعلن استهداف الحوثيين سفينة حاويات في خليج عدن

قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع “أضرار”.

وأضافت في بيان أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا، وذكرت أيضا أن السفينة لم تطلب المساعدة وواصلت طريقها.

وقال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي أمس الاثنين إن الجماعة استهدفت السفينة “بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”. ويستهدف الحوثيون خطوط الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن على جنوب البحر الأحمر لكنه سقط في المياه دون وقوع أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو لسفن سلاح البحرية الأمريكي.

وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت هجمات “دفاعا عن النفس” لاستهداف صاروخين كروز مضادين للسفن يشكلان “تهديدا وشيكا” للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.

المصدر / وكالات
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