جيش الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة والقدس ويفجر منزلا بجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزل أسير في بلدة كفردان غرب جنين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر، واعتقلت 6 من الأسرى المحررين، منهم محررتان، وهم: حنان البرغوثي، وإيمان نافع، ومؤمن البرغوثي، ومحمد عطيوي، وإيهاب البرغوثي، وباجس برغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد فريد زيادة من قرية مادما في نابلس بعد اقتحام منزله، كما اقتحمت القوات بلدة اللبن الشرقية وداهمت عددا من المنازل هناك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال مداهمات في مدينة طولكرم، كما اقتحمت القوات مخيم قلنديا شمالي القدس وداهمت منازل واعتقلت عددا من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في قضاء أريحا وحاصرت منزلا وسط اشتباكات مسلحة بالمخيم، بينما اقتحمت القوات مخيم الأمعري، وداهمت بعض المنازل ونشرت قناصة بمواقع مطلة على المخيم.

وشملت الاقتحامات أيضا شارع السلام في مدينة الخليل، ومدينة يطا جنوبي الخليل من كافة مداخلها بأكثر من 20 آلية عسكرية، ودهمت عددا من المنازل بالمدينة وفتشتها وسيرت دورياتها العسكرية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية وقامت بمداهمة عدد من المنازل بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين لديها، ثم اقتحمت أيضا بلدة جيوس شرق المدينة.

وفي محافظة جنين، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير عبد الله حامد مساد في بلدة كفردان، المتهم بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة أدت لمقتل مستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة مداهمة عدد من المنازل فيها، كما قامت القوات بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان اصيب خلالها شابين بشظايا رصاص الاحتلال.

يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين