هاريس تلتقي غانتس وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني بغزة

عقدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اجتماعًا مع بيني غانتس، عضو مجلس الحرب والوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية المتطرفة، حيث أعربت عن قلقها البالغ بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لإعلان من مكتبها.

تأتي هذه المحادثات بعد دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتي وجّهتها أيضًا إلى حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات من أجل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يتعرض لخطر المجاعة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

في هذا السياق، أكدت هاريس الضرورة العاجلة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تأمل في قبول حركة حماس "للشروط المطروحة على الطاولة" لإقامة هدنة مؤقتة.

من جانبه، قال غانتس عند وصوله إلى البيت الأبيض إنه من الضروري أن "نتحدث دائمًا بصراحة مع الأصدقاء"، وهو ما أكده في لقاءه مع هاريس.

وأكدت هاريس أنها تتفق مع الرئيس جو بايدن تمامًا بشأن هذه القضايا، مؤكدة على الاستقرار والتوافق مع الإدارة الأمريكية منذ البداية.

الاجتماع شمل أيضًا مشاركة غانتس مع مستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

المصدر / فلسطين أون لاين