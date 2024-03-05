في اليوم الـ 151.. التطورات الميدانية الأخيرة لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة

خمسة شهور مضت على اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الصهيونية على قطاع غزة، لم يترك الاحتلال منذ اللحظة الأولى أي أسلوب من أساليب القتل النازية إلّا وقد ارتكبها بحق العائلات الآمنة في بيوتها، بدءًا من حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق عشرات الآلاف، وصولًا إلى حرب "التجويع" التي يشنها منذ أشهر طويلة بحق أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

وفي متابعة آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر أكثر من 30534 شهيدًا، وأُصيب أكثر من 71920 آخرين. وأشارت الوزارة إلى وجود عشرات الآلاف من المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، وفي المقابر التي استحدثها الأهالي لدفن الشهداء مجهولي الهوية.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لليوم الـ 151 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة:

في خان يونس، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المدينة بشكل مكثف. كما نسف الاحتلال مربعًا سكنيًا في حي آل قديح، وعددًا من منازل المواطنين شرقي المدينة.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة المغراقة شمالي المخيم وسط القطاع.

في غزة وشمالها، قصفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع، ما أدّى إلى ارتقاء 7 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استهدفت الطائرات الحربية فجر اليوم منزلًا في شارع الهوجا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الكيلاني" شمالي بيت لاهيا.

وشن الطيران الحربي 3 غارات عنيفة على شارع الهوجا، وبلدة جباليا، وشرق جباليا، شمالي القطاع.

وارتقى الحاج عبد الرحمن الدحدوح في مستشفى الشفاء بسبب الجفاف والجوع الشديد، نتيجة حصار الاحتلال الصهيوني لمدينة غزة وشمالها ومنع دخول الأغذية والمساعدات إلى المواطنين في ظل الشح الشديد للمواد الغذائية.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء إطلاق الاحتلال النار تجاه الأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.