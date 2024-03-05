خمسة شهور مضت على اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الصهيونية على قطاع غزة، لم يترك الاحتلال منذ اللحظة الأولى أي أسلوب من أساليب القتل النازية إلّا وقد ارتكبها بحق العائلات الآمنة في بيوتها، بدءًا من حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق عشرات الآلاف، وصولًا إلى حرب "التجويع" التي يشنها منذ أشهر طويلة بحق أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماصية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 إصابةً.

وأكدت الصحة، في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 30,631 شهيدًا و72,043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الحصيلة غير نهائية، مؤكدةً أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

وفي رصد فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه واستهدافه لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة:

في خان يونس، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمالي المدينة، واعتدت عليهم بشكل "وحشي".

وأفادت مصادر صحية بأن 25 شهيدًا وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي منذ أمس الإثنين حتى صباح اليوم، منهم 17 شهيدًا في مجزرة عائلة "الفقعاوي"، التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم.

في النصيرات، شنّ الطيران الحربي غارةً عنيفة على مناطق غربي المخيم.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في المخيم.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل كثيف على بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.

في دير البلح، قصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق شرقي المدينة وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، ارتقى طفل شهيد، وأُصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال على شارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال ساعات الليل الماضية حتى فجر اليوم الـ 151 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة:

في خان يونس، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المدينة بشكل مكثف. كما نسف الاحتلال مربعًا سكنيًا في حي آل قديح، وعددًا من منازل المواطنين شرقي المدينة.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة المغراقة شمالي المخيم وسط القطاع.

في غزة وشمالها، قصفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع، ما أدّى إلى ارتقاء 7 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استهدفت الطائرات الحربية فجر اليوم منزلًا في شارع الهوجا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الكيلاني" شمالي بيت لاهيا.

وشن الطيران الحربي 3 غارات عنيفة على شارع الهوجا، وبلدة جباليا، وشرق جباليا، شمالي القطاع.

وارتقى الحاج عبد الرحمن الدحدوح في مستشفى الشفاء بسبب الجفاف والجوع الشديد، نتيجة حصار الاحتلال الصهيوني لمدينة غزة وشمالها ومنع دخول الأغذية والمساعدات إلى المواطنين في ظل الشح الشديد للمواد الغذائية.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء إطلاق الاحتلال النار تجاه الأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.