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الأرجنتين.. مسيرة منددة بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة

04 مارس 2024 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

خرجت في العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس، اليوم الإثنين، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الوحشي و"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة من حديقة  Rivadavia من أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار، وصولا إلى حديقة Centenario، حيث تم إلقاء العديد من الكلمات، وقصائد الشعر، إضافة لمقاطع مسرحية تعبر عن وحشية العدوان والإبادة، وتطالب بوقف العدوان ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الإنسانية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية ويافطات تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأخرى تدين العدوان والإبادة وتطالب بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع "إسرائيل".

وفي اليوم الـ 150، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، بالإضافة لـ 71 ألفًا و920 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

تُواصل قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي ومن الزوارق الحربية البحرية، لكافة مناطق القطاع، مُستهدفة تدمير المنشآت المدنية والطبية على وجه الخصوص.

وبموازاة القصف، تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".

#الأرجنتين #العدوان على غزة

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