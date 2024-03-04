اندلاع حريق بسفينة "إسرائيلية" استُهدفت قبالة شواطئ عدن

غزة - فلسطين أون لاين

قالت شركة أمبري للأمن البحري إن حريقًا شبّ على متن سفينة حاويات "إسرائيلية" ترفع علم ليبريا، كانت قد تعرضت للاستهداف اليوم الاثنين خلال إبحارها في البحر الأحمر، على بعد نحو 88 ميلًا بحريًا قبالة شواطئ مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة إن انفجارين هزّا السفينة، لكن لم ترِد أنباء عن وقوع خسائر في صفوف الموجودين على متنها. وأوضحت أن أحد الانفجارين وقع عن بعد.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها تلقت أنباء عن تضرر سفينة "إسرائيلية" جراء هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، وإن السفينة أصدرت نداء استغاثة.

وقالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة قد تعرضت لاستهداف مباشر، أو تضررت بسبب انفجارات وقعت بالقرب منها.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا "إسرائيلية" مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وبحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، تأتي هذه العملياتُ انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، وردًا على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.