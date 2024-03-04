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مقتل مستوطن وإصابة 7 آخرين بصاروخ أُطلق من لبنان على مستوطنة "مرغليوت"

المعركة القائمة

دون تفعيل صافرات "الإنذار"

مقتل مستوطن وإصابة 7 آخرين بصاروخ أُطلق من لبنان على مستوطنة "مرغليوت"

04 مارس 2024 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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أعلنت قناة "كان" العبرية، ظهر اليوم الإثنين، مقتل "إسرائيلي" وإصابة 7 آخرين في مستوطنة "مرغليوت" المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب الحدود الشمالية مع لبنان، عقب سقوط صاروخ من جنوب لبنان.

وأكد "الإسعاف الإسرائيلي"، أن شخصًا إسرائيليًا قُتل وأصيب 7 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية من جنوب لبنان على سيارة في مستوطنة "مرغليوت"، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وأشار إلى أن من بين الإصابات 2 في حالة خطيرة، و4 حالات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن صاروخًا مضادًا للدروع استهدف سيارةً بشكل مباشر في "مرغليوت" بعد أن أطلق من جنوبي لبنان. 

وواصل الاحتلال الصهيوني قصفه الجوي والمدفعي على بلدة شيحين جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصفه لعدة مواقع في بلدتي مركبا ورب الثلاثين، منذ ساعات الصباح الأولى حتى اللحظة.

#جنوب لبنان #طوفان الأقصى #قتلى صهاينة

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