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تفاصيل بعد 5 شهور متواصلة.. هذا ما فعلته الحرب الصهيونية في قطاع غزة

04 مارس 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم 150 تواليًا.

وفيما يلي أبرز الإحصائيات التي أعلنها الإعلامي الحكومي:

◻ (150) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻ (2,675) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻ (37,534) شهيداً ومفقوداً.
◻ (30,534) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻ (13,430) شهيداً من الأطفال.
◻ (15) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻ (8,900) شهيدة من النساء.
◻ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻ (48) شهيداً من الدفاع المدني.
◻ (132) شهيداً من الصحفيين.
◻ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.
◻ (71,920) مصاباً.
◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻ (163) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (217) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (284) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻ (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

 

#المكتب الإعلامي الحكومي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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