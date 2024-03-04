بعد 5 شهور متواصلة.. هذا ما فعلته الحرب الصهيونية في قطاع غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم 150 تواليًا.
وفيما يلي أبرز الإحصائيات التي أعلنها الإعلامي الحكومي:
◻ (150) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻ (2,675) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻ (37,534) شهيداً ومفقوداً.
◻ (30,534) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻ (13,430) شهيداً من الأطفال.
◻ (15) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻ (8,900) شهيدة من النساء.
◻ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻ (48) شهيداً من الدفاع المدني.
◻ (132) شهيداً من الصحفيين.
◻ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.
◻ (71,920) مصاباً.
◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻ (163) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (217) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻ (284) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻ (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.