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ارتفاع حصيلة العدوان

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

04 مارس 2024 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 150 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13مجزرة  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 124شهيدًا و 210 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30534 شهيدًا، و 71920 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#شهداء #الحرب على غزة #حصيلة العدوان #طوفان الأقصى

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