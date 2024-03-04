"اليونيسيف" تحذّر من تزايد عدد وفيات الأطفال بسبب الجوع والجفاف في غزة

أكدت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، أن الوضع الصحي والإنساني للأطفال في قطاع غزة في حالة "خطر شديد" جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 150 على التوالي.

وحذّرت خضر من تزايد عدد وفيات الأطفال الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية ما لم تنتهِ الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت خضر، أنّ حياة آلاف الأطفال والرضع في القطاع تعتمد على إجراءات عاجلة مرتقبة، منها ضمانات أمنية ومرور دون عوائق، لتوزيع المساعدات.

وقالت: "إنّ وفيات الأطفال، التي كنا نخشى وقوعها، أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة".

واستنكرت خضر الوضع الذي وصل إليه الأطفال في قطاع غزة، خاصةً بعد استشهاد ما يقارب 15 طفلًا في شمال قطاع غزة، بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وتابعت خضر: "هذه الوفيات المأساوية والمروعة هي من صنع الإنسان، ويمكن التنبؤ بها، ويمكن منعها بالكامل".

ولفتت إلى أن النقص الواسع النطاق في الأغذية المغذية والمياه النظيفة والخدمات الطبية في غزة هو نتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون الوصول والمخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأحد، استشهاد 15 طفلًا بسبب الجفاف وسوء التغذية، بمستشفى “كمال عدوان” شمال القطاع.

وقال متحدّث الوزارة أشرف القدرة في بيان: “استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان، ونخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركّزة بمستشفى كمال عدوان، نتيجة توقّف المولّد الكهربائي والأكسجين، وضعف الإمكانيات الطبية”.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان لها، من أنّ الارتفاع الحادّ في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، يشكّل “تهديدا خطيرا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمّرة على القطاع.

وجراء الحرب والقيود الصهيونية بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشنّ قوّات الاحتلال حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



