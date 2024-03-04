مُتأُثرًا بجروحه "الخطيرة".. استشهاد فتى مقدسي برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

استشهد فجر اليوم الإثنين، فتى فلسطيني متأثرًا بجروحه الخطيرة، التي أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الطفل الشهيد مصطفى أبو شلبك (١٦ عامًا) من مخيم قلنديا في القدس المحتلة، بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة والصدر في مخيم الأمعري، عقب اقتحام الاحتلال للمخيم وسط إطلاق رصاص متواصل صوب المواطنين.

وفي ساعات الصباح الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، واعتقلت عددًا من المواطنين، وشنّت حملة مداهمة وتخريب لعدد كبير من المنازل.

واندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم الفتى أبو شلبك الذي أُصيب إصابةً خطيرة في الرقبة والصدر، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي، إلّا أنّ إصابته الخطيرة حالت بينه وبين فرصة النّجاة ليرتقي شهيدًا بعد ساعات.