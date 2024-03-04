فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته على مدن الضفة الغربية

مُتأُثرًا بجروحه "الخطيرة".. استشهاد فتى مقدسي برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

في اليوم الـ 150.. أبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة التي تكشف الوهم.. هل الحرية مجرد خديعة في عالم اليوم؟

صحيفة: مقاطعة منتجات داعمي "إسرائيل" في سلطنة عمان حركة "صامدة بقوة"

خلال فبراير.. الاحتلال هدم 51 منشأة فلسطينية بالضفة وصعّد من حملات الاعتقال

مقرر أممي: فرض عقوبات على "إسرائيل" السبيل لوقف إطلاق النار بغزة

إيران تعدم شخصًا بتهمة التجسس لـ "الموساد الإسرائيلي"

جنوب إفريقيا: موقف سلبي أمريكي تجاهنا بعد محاكمة "إسرائيل" بـ "العدل الدولية"

في اليوم الـ 149.. مجازر جديدة تستهدف حشودًا تنتظر المساعدات بدير البلح ومدينة غزة

مُتأُثرًا بجروحه "الخطيرة".. استشهاد فتى مقدسي برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

04 مارس 2024 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
...

استشهد فجر اليوم الإثنين، فتى فلسطيني متأثرًا بجروحه الخطيرة، التي أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الطفل الشهيد مصطفى أبو شلبك (١٦ عامًا) من مخيم قلنديا في القدس المحتلة، بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة والصدر في مخيم الأمعري، عقب اقتحام الاحتلال للمخيم وسط إطلاق رصاص متواصل صوب المواطنين.

وفي ساعات الصباح الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، واعتقلت عددًا من المواطنين، وشنّت حملة مداهمة وتخريب لعدد كبير من المنازل.

واندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم الفتى أبو شلبك الذي أُصيب إصابةً خطيرة في الرقبة والصدر، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي، إلّا أنّ إصابته الخطيرة حالت بينه وبين فرصة النّجاة ليرتقي شهيدًا بعد ساعات.

 

#الحرب على غزة #مخيم الأمعري #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة