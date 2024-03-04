في اليوم الـ 150.. عشرات الشهداء في غارات الاحتلال على رفح ومخيم النصيرات وحي الزيتون

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 19 فلسطينيًا على الأقل اليوم الإثنين، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات في وسطه.

وأفادت مصادر طبية، أن 17 فلسطينيًا ارتقوا في غارات لطيران الاحتلال على منزلين بمدينة رفح، بينما ارتقى شهيدان في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يشهد غارات عنيفة منذ الصباح.

وأضافت المصادر، أن عدة فلسطينيين استشهدوا وأُصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقالت إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 11 شهيدًا من مناطق متفرقة في خانيونس جنوب القطاع منذ صباح اليوم.

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 150 على التوالي، لم يترك الاحتلال أيّ أسلوب من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد مارسه بحق العائلات الآمنة في قطاع غزة، بدءًا من حرب التطهير العرقي التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الضحايا، وصولًا إلى حرب التجويع التي يشنها على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 124شهيدًا و 210 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30534 شهيدًا، و 71920 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة في اليوم الـ 150 من الحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في القطاع، وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون.

في رفح، ارتقى الطفل يزن الكفارنة في مستشفى أبو يوسف النجار بسبب الجفاف وسوء التغذية، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال الذين ارتقوا جرّاء الجوع الشديد والجفاف إلى 16 شهيدًا.

في خان يونس، استهدف الاحتلال شقة سكنية في أحد أبراج مدينة حمد شمالي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا كبيرًا من المواطنين أثناء اقتحامها مدينة حمد.

في النصيرات، قصفت طائرات الاحتلال المسيرة مدخل منزل لعائلة "الزبيدي" في منطقة "بلوك c"، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة، معظمهم من الأطفال.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على بلدة المغراقة شمال النصيرات، ومنطقة شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.



وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الليلة الماضية حتى صباح اليوم الإثنين:

في رفح، قصفت الطائرات الصهيونية، في الليلة الماضية، منزلًأ لعائلة "ماضي" خلف مسجد المؤمنين، ما أدّى إلى ارتقاء 7 شهداء، وإصابة آخرين.

كما ارتقى عدد من الشهداء، وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الغريب" بالقرب من دوار العودة وسط المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الغارة الصهيونية التي شنّها الاحتلال على منزل عائلة "أبو عنزة" إلى 20 شهيدًا، بعد تمكن طواقم الإنقاذ من انتشال 6 شهداء، مساء أمس الأحد.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الفرا" في المواصي، شمال غرب المدينة، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الاحتلال حصاره لمدينة حمد شمال غرب خان يونس، وسط إطلاق نار متواصل تجاه كل من يتحرك، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء، بالإضافة إلى وجود عدد من الشهداء في الطرقات والشوارع جرّاء تنفيذ الاحتلال الصهيوني حملات إعدام ميدانية للمواطنين.

في النصيرات، شنّ الطيران الحربي، فجر اليوم، غارةً عنيفة على منزل وسط المخيم.

وارتقى 12 شهيدًا وأصيب أكثر من 45 آخرين جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا يضم عدد كبير من النازحين في المخيم وسط القطاع.

في دير البلح، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها للمناطق الشرقية في المدينة.

في محافظتي غزة وشمالها، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة ًعلى الأطراف الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استهدف الاحتلال مقر نقابة المهندسين قرب الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي فجر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في شارع الجلاء بمدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي منزلًأ لعائلة رضوان" في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمالي القطاع.