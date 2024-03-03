صحيفة: مقاطعة منتجات داعمي "إسرائيل" في سلطنة عمان حركة "صامدة بقوة"

غزة - فلسطين أون لاين

شرع العمانيون في مقاطعة العلامات التجارية الغربية للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما وجه ضربة إضافية للبضائع التي كانت تُعد رائجة في العالم العربي والإسلامي.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر حكومي عماني -لم يسمه وفق رغبته- قوله إن المقاطعة بدأت في وقت مبكر من الحرب وكانت عفوية وليست منظمة، وإن معظم العمانيين منخرطون في هذه الحركة، مضيفًا: أن "ثمة تحولا في السوق، في كل منتج استهلاكي في حياتك (اليومية).. وحتى العلامات التجارية العمانية تستفيد".

وقال موظفون في متاجر بمحطات الوقود في مسقط إن كثيرًا من العمانيين يتحققون من أصل المنتج قبل الشراء، ولا يشترون المنتجات التي يعتقدون أنها أميركية.

وفي كثير من المتاجر، حلّ مشروب "كينزا" التابع لشركة سعودية محل مشروبات بيبسي وكوكاكولا، وبينما كانت شوكولاتة أميركية تحمل العلامة التجارية "هيرشي" مخزنة في إحدى محطات "شل"، كانت بجانبها مجموعة منتجات بديلة جديدة بما في ذلك علامات تجارية أردنية وإماراتية.

ونقل الموقع عن أحد العاملين في محطة وقود لشركة شل، قوله "ليس لدينا سوى كينزا كولا بسبب الحرب.. بعض الناس يشترون المشروبات والوجبات الخفيفة الأميركية، لكن معظم الناس لا يشترونها بسبب دعم شعوب الخليج لفلسطين".

وفي أحد منافذ ستاربكس الفارغة في الميرة مول في مسقط، قالت إحدى الموظفات: "لا يأتي كثير من الناس، لم تعد الحال كما كانت قبل الحرب"، مضيفة، وهي تشير بيدها إلى المقاعد الفارغة، أنه قبل الحرب لم يكن ثم مكان للجلوس في المقهى.

ووفق تقرير "ميدل إيست آي"، لا يوجد ما يشير إلى أن حركة المقاطعة في سلطنة عُمان ستنتهي قبل الحرب على غزة، وحتى ذلك الحين، فإن التحول في سوق الشرق الأوسط ربما لا يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

ونقل الموقع عن المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله: "ثمة مناخ عام ضد كل شيء في الغرب؛ حتى الحرية والديمقراطية ينظر إليها على أنها منافقة. الناس يقولون إنه ينبغي لنا ألا نثق بهذه الأفكار".

وأضاف أنه على النقيض من ذلك فإن الصين وروسيا والبرازيل تحظى بإعجاب واسع النطاق بسبب مواقفها ضد الغرب وبشأن فلسطين.

المصدر / وكالات + الجزيرة