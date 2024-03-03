مقرر أممي: فرض عقوبات على "إسرائيل" السبيل لوقف إطلاق النار بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الأحد، إن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ فرض "عقوبات على إسرائيل".

وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، أشار فخري، إلى أن "إسرائيل تعمدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي"، مرجحًا أنه "ربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن".

وشدد المسؤول الأممي، على أن "الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة وقف فوري لإطلاق النار".

وتواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقلّ وطأةً عن القصف، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شماليّ غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".

شهداء الجوع وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 3 مارس، استشهاد 15 طفلا بسبب الجفاف وسوء التغذية، بمستشفى “كمال عدوان” شمال القطاع.

وقال متحدّث الوزارة أشرف القدرة في بيان: “استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان”.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أنّ الارتفاع الحادّ في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، يشكّل “تهديدا خطيرا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمّرة على القطاع.

وجراء الحرب والقيود "الإسرائيلية" بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي ومن الزوارق الحربية البحرية، لكافة مناطق القطاع، مُستهدفة تدمير المنشآت المدنية والطبية على وجه الخصوص.