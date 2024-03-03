إيران تعدم شخصًا بتهمة التجسس لـ "الموساد الإسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، شخصًا بتهمة التجسس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن الشخص الذي تم إعدامه اعتقل في 28 يناير/ كانون الثاني 2023، خلال تخطيطه لمهاجمة منشأة خاصة بالصناعات الدفاعية، في منطقة أصفهان.

وفي 29 يناير الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية 4 أشخاص آخرين بالتهمة ذاتها.

والشهر الماضي، أعدمت السلطات في إيران 4 مواطنين أكراد بتهمة التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي والتخطيط لتنفيذ تفجيرات في مدينة أصفهان خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فجر اليوم الاثنين.

وجرى اعتقال الأشخاص الأربعة خلال أغسطس/ آب 2022، حيث أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية حينها اعتقال "خلية عملياتية مرتبطة بجهاز الموساد" بعد دخولها الأراضي الإيرانية عن طريق إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن الخلية كانت "بصدد تنفيذ عمليات تفجيرية في مصنع لإنتاج المعدات الدفاعية والصاروخية التابع لوزارة الدفاع في أصفهان"، وسط إيران.

وبعد شهر تقريباً من اعتقالهم، أصدر الجهاز القضائي الإيراني حكماً بالإعدام على المعتقلين الأربعة الذين اتهمتهم السلطات الإيرانية الأمنية أيضاً بالانتماء لحزب "كوملة" الكردي المعارض المحظور، والمعتقلون الذين تم إعدامهم اليوم هم محمد فرامرزي، ومحسن مظلوم، ووفا آذربار، وبجمان فاتحي.

وواجه المعتقلون تهمة "الإفساد في الأرض" خلال المحاكمة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

المصدر / وكالة "تسنيم" الإيرانية