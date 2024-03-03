فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستشفى كمال عدوان بغزة: استشهاد 15 طفلا بسبب الجفاف

مقرّرة أمميّة: ما تتعرّض له نساء غزة فضيحة للإنسانية

حماس تدين بشدة محاولة اختطاف المجاهد قيس السعدي في مخيم جنين

تقييم للأداء والتحديات.. فعالية عمليات الإنزال الجوي في إيصال المساعدات

الأورومتوسطي.. دبابات الاحتلال دهست عشرات الفلسطينيين أحياء

بعد قصفها من قبل الحوثيين ..غرق السفينة “روبيمار” بخليج عدن

اليوم في القاهرة.. محادثات مرتقبة حول هدنة في غزة

رغم التحذيرات.. 12 شهيدا بينهم أطفال بقصف صهيوني على رفح

كاتب أمريكي: واشنطن تحاول كسب الوقت لصالح استمرار "الفظائع الإسرائيلية" بغزة

استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون

عدد شهداء غزة يتجاوز الـ30400 والمصابين 71700

03 مارس 2024 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
...
149.webp

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ149 على قطاع غزة إلى 30410 شهداء و71700 جريح.

جاء ذلك في تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة الإحصائي اليومي، الأحد 3 مارس، والذي أفاد أنّ الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنّه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأفادت مصادر إعلاميّة في غزة، ارتقاء 9 شهداء وتسجيل إصابات باستهداف طائرات الاحتلال مركبة تقلّ نازحين مقابل “موقع الـ17” في دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى محاصرة الاحتلال السكان في مدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد قصف المدينة بشكل عنيف.

وشنّ “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدوانا على مناطق في جنوبي قطاع غزّة.

وأمس السبت، ارتكب الاحتلال مجزرة مستهدفا خيام النازحين في رفح، وتحديدا بالقرب من المستشفى الإماراتي ومقار الصحفيين.

#غزة #إبادة جماعية #الاحتلال الصهيوني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة