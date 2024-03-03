عدد شهداء غزة يتجاوز الـ30400 والمصابين 71700

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ149 على قطاع غزة إلى 30410 شهداء و71700 جريح.

جاء ذلك في تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة الإحصائي اليومي، الأحد 3 مارس، والذي أفاد أنّ الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنّه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأفادت مصادر إعلاميّة في غزة، ارتقاء 9 شهداء وتسجيل إصابات باستهداف طائرات الاحتلال مركبة تقلّ نازحين مقابل “موقع الـ17” في دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى محاصرة الاحتلال السكان في مدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد قصف المدينة بشكل عنيف.

وشنّ “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدوانا على مناطق في جنوبي قطاع غزّة.

وأمس السبت، ارتكب الاحتلال مجزرة مستهدفا خيام النازحين في رفح، وتحديدا بالقرب من المستشفى الإماراتي ومقار الصحفيين.