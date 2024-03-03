الأورومتوسطي.. دبابات الاحتلال دهست عشرات الفلسطينيين أحياء

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الدبابات الصهيونية دهست متعمدة عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة وهم أحياء.

وأفاد أنه وثق قتل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا دهسا بشكل متعمد في حي الزيتون بمدينة غزة في 29 فبراير/شباط الماضي، بعد اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية.

وذكر أنه وثق حادثة دهس دبابة صهيونية كرفان إيواء في منطقة أبراج طيبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي كانت تنام فيه عائلة، مما أدى إلى استشهاد شخص وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.

تاليا التقرير بشكل مختصر:

- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان بشدة تكرار حوادث قتل الجيش الصهيوني للمدنيين فلسطينيين دهسًا تحت جنازير الدبابات بشكل متعمد وهم أحياء.

- وثق المرصد حادثة قتل شاب فلسطيني دهسًا بشكل متعمد في مدينة غزة في 29 شباط/فبراير.

- الشهود أكدوا أن الضحية تم اعتقاله وقيده بأصفاد بلاستيكية قبل أن يتم دهسه بمركبة مدرعة، مما يشير إلى أنه كان على قيد الحياة أثناء الدهس.

- حدثت الحادثة في شارع صلاح الدين الرئيسي في حي الزيتون بغزة.

- وثق المرصد حالات أخرى مماثلة من قتل المدنيين الفلسطينيين دهسًا بواسطة دبابات صهيونية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

- تضمنت الحوادث السابقة قتل عائلة فلسطينية بأكملها في كرفان إيواء مؤقت وسحق نازحين داخل خيامهم، بالإضافة إلى حوادث أخرى لمحاولة دهس خيام للنازحين.

- هذه الأعمال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعتبر جزءًا من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

- المرصد الأورومتوسطي وثق عدة حوادث تكررت في فترة قصيرة، مما يشير إلى استمرار الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين.

- الجيش الصهيوني قام بأفعال مروعة تشمل دهس الضحايا بواسطة الدبابات والمركبات العسكرية، وقتل الناس في كرفاناتهم وخيامهم أثناء نومهم.

- هذه الأعمال الوحشية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

- يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.

- الدول العضوة في الأمم المتحدة يجب أن تضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الأعمال العدوانية والمروعة ضد المدنيين الفلسطينيين وتحملها مسؤولية ما تقوم به من جرائم حرب.

المصدر / المرصد الأورومتوسطي