رغم التحذيرات.. 12 شهيدا بينهم أطفال بقصف صهيوني على رفح

استشهد 12 فلسطينيا نصفهم أطفال، الأحد، جراء قصف صهيوني على منزل عائلة أبو عنزة، في حي السلام شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إسرائيلية" مثلت تل أبيب إثرها أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".

وأفادت مصادر طبية أن "12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، سقطوا بقصف إسرائيلي طال منزلا لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة".

وقال شهود عيان إن "منزل عائلتي وادي، وسط مخيم جباليا، والكحلوت في منطقة الطنطاوي (شمال)، تعرضا لقصف صهوني، ما أدى لسقوط شهداء، ولا زال هناك مفقودون تحت الأنقاض".

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الهمجي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

وفي خانيونس (جنوب)، أشارت الشهود إلى وجود "إطلاق نار كثيف تتعرض له مدينة حمد غرب المدينة، وهناك عدد كبير من العائلات محاصرة حتى اللحظة، وتناشد بضرورة إخلائها".

وأكدوا أن "الاحتلال الصهوني ينفذ أحزمة نارية شمال شرقي مدينة خانيونس".

ووسط القطاع، لفت الشهود إلى وجود "إصابات في قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب صالة عبد العال في مخيم النصيرات".

المصدر / الأناضول