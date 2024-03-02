استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد الطفل محمد خالد زيد (13 عامًا)، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال بالقرب من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الطفل محمد، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله.

وأشارت المصادر، إلى أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول للطفل وعثر عليه بعد نحو ساعة من الإصابة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وتم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب، ونقله لمستشفى رام الله.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال أطلق الرصاص على الطفل أثناء وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي لمستوطنة بيت ايل، وتركته ينزف لنحو ساعة.

وأضافت أنه تم نقل الطفل زيد إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة منذ السابع من أكتوبر إلى 419 شهيدا، حيث يعد عام 2023 و2024 الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين.