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مظاهرات حاشدة في عدة مدن أوروبية تضامنًا مع غزة

02 مارس 2024 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شهدت عدة دول أوروبية مظاهرات حاشدة تضامنًا مع قطاع غزة وداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي ذهب ضحيته أكثر من 30 ألفًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ففي فرنسا، انطلقت مظاهرة السبت من ساحة الباستيل بالعاصمة الفرنسية باريس لدعم أهل غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإغاثية والأغذية والأدوية لسكان القطاع، منددين بما اعتبروه تواطئًا من الحكومات الغربيّة مع إسرائيل ونقصًا واضحًا في دعم الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، أظهر بث مباشر نشره المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام عبر منصة فيسبوك مشاركة أعداد كبيرة في مظاهرة دعما لغزة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد سكانها.

كما بث المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام صورا لمظاهرة خرجت في مدينة كريستيانستاد السويدية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وردد المشاركون فيها شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف ما وصفوها بحرب الإبادة الجماعية في غزة.

وفي بريطانيا نظم داعمون لفلسطين مسيرة في مدينة مانشستر جابت شوارع المدينة رغم سقوط الأمطار للمطالبة بوقف العدوان على غزة وتوصيل المساعدات الغذائية للسكان.

وقالت الحركة المنظمة للاحتجاج إنها مستمرة في الضغط على الحكومة البريطانية حتى توقف دعمها لإسرائيل.

#غزة #العدوان على غزة

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